Столкновение спецавтомобиля и легковушки произошло сегодня, 1 июня, примерно в 16:00. По словам очевидцев, водитель кареты скорой помощи направлялся по главной улице Лермонтова, водитель Ravon ехал по второстепенной - Даулеткерея. После столкновения спецавтомобиль перевернулся на бок. На месте ДТП работали сотрудники полиции. Другие подробности выясняются. Жители улицы Лермонтова отмечают, что на этом перекрестке аварии происходят часто. Они просят власти установить дополнительные знаки на проезжей части или "лежачий полицейский". В пресс-службе департамента полиции ЗКО комментарий получить не удалось. В управлении здравоохранения пообещали прокомментировать ДТП позже.