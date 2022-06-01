В «Казгидромете» предупреждают, что второго июня ночью на севере ЗКО ожидаются на поверхности почвы заморозки до двух градусов. Туман ожидается в ЗКО Практический на всю территорию страны начнёт оказывать влияние Северный антициклон – ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +24..+26, ночью похолодает до +2..+5. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается ясная погода. Днём будет +30..+32 градусов, ночью +16..+18 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - ясная погода. Днём ожидается до +23..+25 градусов. Ночью похолодает до +9..+11 градусов. Ветер северо-восточный до 7 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +32..+34 градусов, ночью опустятся до +22..+24 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
