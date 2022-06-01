- В районе частного сектора забилась канализационная труба и теперь никто не может определить где. Теперь все сливается в подвал нашего дома. Канализационные стоки прибывают с каждым днем. Мы считаем, что кирпичный завод, строящий наш дом, сделал ошибку при строительстве. Здание расположено в низине и все стоки идут под давлением к нам. Рядом расположен частный сектор, завод, пожарная часть, сауна. Земля, на которой построили дом, принадлежит кирпичному заводу, но они от нас отреклись и говорят, что дом сдан в эксплуатацию. Сейчас создаем ОСИ. И куда обращаться за помощью, мы уже не знаем, - пояснила женщина.

- От такого количества воды в подвале дом может дать просадку. Если пойдет трещина, то здание разрушится. И потом подвал в фекалиях, это полная антисанитария, - сказала Жанаргуль.

- Дом бесхозный, завод реализовал квартиры. Земля никому не передана и находится на балансе кирпичного завода. Я приезжал, разговаривал с жителями. Проблему решаем. Будем работать и ночью. Главное все откачать, добраться до электрического щитка, - пояснил Аккалий Аубекеров.

Жильцы дома №50 рассказывают, что подвал пятиэтажки начало топить неделю назад. Уже 30 мая уровень нечистот в подвале достиг электрических счетчиков и теперь владельцы квартир остались не только без воды, но и без электроэнергии. Жительница пятиэтажки Светлана Усенова говорит, что дом построен 2016 году кирпичным заводом. Люди купили квартиры, дом остался бесхозным, от того и столько проблем.Владельцы квартир говорят, что водоснабжение в их доме отключено с 26 мая. Они уже обращались в акимат Зачаганска, ждут помощи. В ТОО "Батыс су арнасы" им отвечают, что дом относится к кирпичному заводу. А руководство завода утверждает, что документально они не имеют никакого отношения к зданию. Жанаргуль Резуанова отмечает, что уже на первом этаже стоит зловонный запах и дальше будет только хуже, если ничего не предпринять.К тому же жильцы уже своими силами откачивали нечистоты, но они все прибывают. Аким Зачаганска Аккалий Аубекеров отметил, что такая проблема в этом доме есть. И сегодня, первого июня, с 10 утра на месте работает бригада ТОО "Батыс су арнасы". Восемь ассенизаторских машин откачивают нечистоты из подвала.Сейчас на месте работают 11 единиц техники.Светлана Усенова