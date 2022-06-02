«Прецедентов достаточно»: требования к детсадам намерены усилить в Казахстане
Министр образования и науки Казахстана озвучил пять направлений работы ведомства с детскими садами, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото из архива "МГ"
Асхат Аймагамбетов напомнил, что более 10 лет назад в стране решили отказаться от лицензирования, а затем и от госконтроля, мониторинга и регулирования деятельности детских садов. С одной стороны, это привело к росту частных садов и высокому охвату детей дошкольным образованием. С другой стороны, часть детсадов открывалась в не соответствующих техническим и санитарным требованиям зданиях, без наличия квалифицированных специалистов и безопасных условий. Прецедентов, по словам министра, достаточно.
- Нам удалось ввести систему госаттестации в конце прошлого года. Результаты оказались неутешительными - 80% из проверенных детских садов не прошли госаттестацию. Речь идёт и о неудовлетворительных условиях пребывания детей в детском саду, и о несоответствии образовательной деятельности требованиям государственного стандарта образования, безопасности, пожарных и санитарных норм, и о фактах рукоприкладства со стороны воспитателей, и о других негативных фактах, - написал Аймагамбетов в Telegram.
Глава ведомства озвучил пять основных направлений работы:
возвращение лицензирования;
проведение аттестации всех детских садов, во время которой проверяются условия и качество их работы;
усиление требований к размещению госзаказа в детских садах;
повышение кадрового потенциала работников дошкольных учреждений, улучшение качества подготовки в колледжах и вузах;
обновление содержания программ в рамках новой модели дошкольного образования.
