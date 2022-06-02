ООН удовлетворила просьбу Турции изменить название республики во всех официальных документах, передаёт РИА Новости. Казахстанцы скупают турецкую недвижимость Изображение Alp Cem с сайта Pixabay Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Republic of Turkey (Турецкая Республика) была переименована в Republic of Türkiye. Изменение вступило в силу сразу же после обращения турецких властей. Короткий вариант названия страны теперь будет выглядеть как Türkiye, а не Turkey. Как пояснял глава турецкого МИД, изменение в написании названия Турции принято в рамках шагов Анкары, нацеленных на «повышение престижа страны на международной арене». С первого июня Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.