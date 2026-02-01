В Атырауской области для студентов колледжей провели профилактическое мероприятие. Ожидается, что это оттолкнет молодежь от совершения преступлений. Инициатором выступило управление по противодействию наркопреступности департамента полиции области.

Мероприятие прошло на территории исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы. Более 40 студентов смогли своими глазами увидеть условия, в которых отбывают наказание осуждённые за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Участникам показали режим содержания, внутренний распорядок учреждения и повседневную жизнь заключённых. По словам организаторов, такой формат наглядно демонстрирует, к чему приводит участие в наркобизнесе — потере свободы и сломанным жизненным планам.

Кроме того, полицейские подробно рассказали студентам об уголовной ответственности за наркопреступления, видах наказаний и сроках лишения свободы.

В полиции уточнили, что в настоящее время за незаконное изготовление, хранение, перевозку и сбыт наркотических и психотропных веществ в регионе отбывают наказание 60 человек в возрасте от 19 до 40 лет. По приговору суда они получили от 5 до 12 лет лишения свободы.