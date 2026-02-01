Мероприятие прошло на территории исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы. Более 40 студентов смогли своими глазами увидеть условия, в которых отбывают наказание осуждённые за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Участникам показали режим содержания, внутренний распорядок учреждения и повседневную жизнь заключённых. По словам организаторов, такой формат наглядно демонстрирует, к чему приводит участие в наркобизнесе — потере свободы и сломанным жизненным планам.
Кроме того, полицейские подробно рассказали студентам об уголовной ответственности за наркопреступления, видах наказаний и сроках лишения свободы.
В полиции уточнили, что в настоящее время за незаконное изготовление, хранение, перевозку и сбыт наркотических и психотропных веществ в регионе отбывают наказание 60 человек в возрасте от 19 до 40 лет. По приговору суда они получили от 5 до 12 лет лишения свободы.