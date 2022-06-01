- Целью является реализация мер по обеспечению целостности и безопасности системы добычи, обязательных мероприятий и инспекций, установленных нормативными правовыми актами, а также выполнение ряда работ и проектов для оптимизации и дальнейшего повышения производительности и надежности системы добычи, - говорится в сообщении компании.

Фото: NCOC Планово-предупредительный ремонт проходит один раз в несколько лет.Масштабные работы планируют выполнить за 45 дней.