- Целью является реализация мер по обеспечению целостности и безопасности системы добычи, обязательных мероприятий и инспекций, установленных нормативными правовыми актами, а также выполнение ряда работ и проектов для оптимизации и дальнейшего повышения производительности и надежности системы добычи, - говорится в сообщении компании.Масштабные работы планируют выполнить за 45 дней. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Оставшуюся без присмотра в Грузии семилетнюю казахстанку вернули домой
Девочка находилась за границей без надлежащего ухода со стороны законных представителей.
Ипотека под 2% и 5%: где распределяют квартиры для очередников ЗКО
С 2 марта 2026 года Отбасы банк распределяет жильё только после прохождения инвентаризации.
11 дней отдохнут казахстанские школьники на весенних каникулах
Весенние каникулы в 2026 году продлятся 11 дней — с 19 по 29 марта включительно.
Выручку похитили из кассы магазина в Уральске: подозреваемого задержали
Им оказался стажёр, проходивший практику в магазине.
Смерть после лечения зуба: стоматолога освободили от наказания в Уральске
Дело рассматривали девять месяцев.
Педагогтер жасанды интеллектіні қолдануда нені ескеруі тиіс?
Оқу-ағарту министрлігі ұстаздарға арналған әдістемелік құрал жасақтады.
Матч юношеских команд «Ордабасы» и «Актобе» закончился дракой
Одному из футболистов предстоит операция.
В правительстве Казахстана обсудили рост цен на молочную продукцию
В основном он связан с увеличением стоимости сырья — сырого молока.
Убийство пожилых супругов в Атырау: найдены ещё два тела
В пригороде Атырау обнаружили тела пропавших детей.