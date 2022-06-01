Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, за май правоохранители выявили более 130 автомобилей с неоплаченными штрафами. Их удалось установить с помощью комплекса «Сергек». В основном водители превышают скорость, не выполняют требования дорожного знака, едут на запрещающий сигнал светофора. Например, 28 мая на улице Курмангазы патрульные остановили ВАЗ-2110, зарегистрированный в России. Как оказалось, у 53-летнего водителя есть 21 неоплаченный штраф на сумму 324 695 тенге. Машину нарушителя водворили на спецстоянку. Отметим, с начала года около 500 авто, владельцы которых уклоняются от уплаты штрафов, припаркованы на спецстоянке. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.