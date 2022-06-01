- К сегодняшнему приему специально для наших детей в праздничном стиле мы оформили филиал «Таугуль» и кабинеты. В честь праздника узкие специалисты вели прием и консультацию без предварительной записи, по принципу «одного окна» организованы клинико-диагностические обследования для детей. Участников конкурса рисунков ждали приятные подарки и сладости, - рассказала заведующая филиалом поликлиники №18 Алматы.

- Мы ведём диспансерное наблюдение детей с хроническими патологиями, это порядка 796 человек, для них организовываются профилактические осмотры, оздоровление в реабилитационных центрах и санаториях Алматы, к примеру, за минувший год 112 детей получили путевки на оздоровление. К маломобильным пациентам врачи выезжают на дом, также осуществляется доставка лекарств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, - добавила заместитель главного врача Асель Сагиндыкова.

1 июня в Международный детский праздник приём у врача был похож на игровой квест: маленькие посетители стали участниками конкурса рисунков на асфальте и конкурса творческих работ в специально организованном Молодежном центре здоровья.Как сообщает пресс-служба медицинской организации, на сегодняшний день к 18-ой поликлинике прикреплены более 11 тысяч детей в возрасте до 15 лет. В отделении педиатрии работают 8 врачей и 9 участковых медицинских сестер. Детская служба курирует пять школ: № 158, № 173, № 175, № 176, № 202, а также два детских сада Ауэзовского района Алматы.Детство начинается с педиатра - ежегодно педиатры поликлиники принимают на патронаж более 570 новорожденных.