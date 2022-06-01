- В 17:00 со двора дома по улице Жанкожа батыра пропал несовершеннолетний 2013 года рождения. Сотрудники полиции проверили все возможные места пребывания школьника, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

- Сотрудники полиции совместно со спасателями подняли несовершеннолетнего на поверхность и госпитализировали в реанимационное отделение Центра охраны материнства и детства, - рассказали в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Сообщение о пропаже ребёнка поступило в полицию Актобе в 23:31 30 мая.Мальчика нашли участковые в заброшенном здании элеватора в резервуаре для пшеницы глубиной около 10 метров. Ребёнок был в тяжёлом состоянии.Полицейские просят родителей контролировать местонахождение детей.