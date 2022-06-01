В ведомстве заверяют, что в стране имеется достаточный запас сахара, передаёт Sputnik Казахстан. На западе Казахстана резко подорожал сахар Председатель комитета торговли Минторговли Казахстана Ержан Казанбаев сказал, что в стране имеется порядка 67 тысяч тонн сахара, что полностью покрывает потребности граждан. Также идут ежедневные поставки в рамках Евразийской экономической комиссии.
- Сейчас идёт видео, где в некоторых регионах нашей страны показан ажиотаж по скупке сахара. Но этого ажиотажа быть не должно, поставки идут регулярно. Возможно, где-то в некоторых торговых сетях в какой-то момент наступают небольшие перебои с поставками, но это связано с тем, что груз идёт к нам вагонами. Возможно, до некоторых торговых объектов он вовремя не поступает. Но в целом в крупных и средних торговых объектах сахара достаточно, – заверил Ержан Казанбаев.
Он сообщил, что правительство не планирует вводить никаких ограничений по отпуску сахара в одни руки. При этом торговые сети могут самостоятельно ввести ограничение для покупателей для недопущения дефицита в магазине. 30 мая в Минсельхозе сообщали, что производство сахара на отечественных заводах не прекращается, осуществляется его бесперебойная поставка в регионы, запасы продукта постоянно пополняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.