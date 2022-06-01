- Установлено более тысячи фактов нахождения на учёте лиц, нуждающихся в жилище, при наличии в собственности жилья, а также около 200 фактов необоснованного снятия с учёта граждан из социально-уязвимых слоёв населения. Это дети-сироты, многодетные семьи, неполные семьи, занижения сумм при приватизации жилища из государственного жилого фонда, - сказала заместитель руководителя управления департамента по противодействию коррупции по ЗКО Алия Денизбаева.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным департамента по борьбе с коррупцией, жильё вместо 189 очередников получили люди, не числящиеся в категории нуждающихся.Кто эти 169 человек, получивших жильё вне очереди, неизвестно. Должностные лица, допустившие нарушения, отделаются лишь дисциплинарным взысканием. Такое наказание предусмотрено законом.