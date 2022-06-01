- Установлено более тысячи фактов нахождения на учёте лиц, нуждающихся в жилище, при наличии в собственности жилья, а также около 200 фактов необоснованного снятия с учёта граждан из социально-уязвимых слоёв населения. Это дети-сироты, многодетные семьи, неполные семьи, занижения сумм при приватизации жилища из государственного жилого фонда, - сказала заместитель руководителя управления департамента по противодействию коррупции по ЗКО Алия Денизбаева.Кто эти 169 человек, получивших жильё вне очереди, неизвестно. Должностные лица, допустившие нарушения, отделаются лишь дисциплинарным взысканием. Такое наказание предусмотрено законом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
