С первого июня пенсионерам выплатят проиндексированную разницу за апрель и май, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Налог с пенсионных накоплений: В Казахстане предложили изменить закон Иллюстративное фото из архива "МГ" Правительство Казахстана решило проиндексировать размеры социальных выплат с первого апреля 2022 года. Индексация осуществляется с первого апреля, но выплачивать начнут с первого июня 2022 года. То есть в июне получателям выплатят разницу за апрель и май. Солидарные пенсии проиндексируют ещё на 4% от размера получаемой пенсии на 30 марта 2022 года. Вместе с тем увеличат на 4% размеры социальных выплат из средств государственного фонда социального страхования (выплаты по утере трудоспособности и выплаты по утере кормильца - прим. автора). С первого апреля изменился размер месячного расчётного показателя и составил 3 180 тенге. В связи с этим, все выплаты, которые привязаны к МРП, тоже будут увеличены примерно на 5%. С первого апреля 2022 года размер прожиточного минимума 37 389 тенге и все, выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму, так же увеличились на 5%. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.