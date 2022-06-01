Новые правила работают с сегодняшнего дня, первого июня, передаёт РИА Новости. Казахстанцы скупают турецкую недвижимость Изображение Alp Cem с сайта Pixabay Об этом сообщили в МВД страны.
- Оценивая текущую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, с первого июня для въезда в страну через все пограничные пункты не требуется отчёт об отрицательном ПЦР-тесте с отрицательным результатом максимум за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведённый в течение максимум 48 часов с момента въезда, - говорится в сообщении.
Ранее риелторы заявляли, что казахстанцы скупают квартиры на турецком побережье.