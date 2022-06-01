- В договоры розничной реализации товарного газа филиал АО необоснованно внёс требования о применении повышенного коэффициента при превышении среднесуточной нормы поставки или потребления газа. Кроме того, предпринимателей обязали ежедневно передавать информацию о фактически полученных объёмах газа. Тогда как эту работу должны выполнять контролёры «КазТрансГаз Аймак», - пояснили в прокуратуре ЗКО.

В пресс-службе надзорного органа сообщили, что филиал АО «КазТрансГаз Аймак», пользуясь доминирующим положением на рынке услуг газоснабжения, навязал более трём тысячам предпринимателям обязательства, противоречащие законодательству о защите конкуренции.Филиал компании уже устраняет нарушения, исключая из договоров незаконные требования.