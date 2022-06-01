- Создание благоприятных условий для всестороннего развития подрастающего поколения всегда было одной из главных задач нашего государства. Мы строим уютные детские сады и современные школы, открываем инновационные центры, дворцы школьников и спортивные площадки, запускаем кружки и секции, - говорится в поздравлении.

Фото: Акорда Касым-Жомарт Токаев отметил, что этот день ещё раз напоминает, что в мире нет ничего важнее счастья и улыбок детей.По словам президента, в рамках Года детей реализуется множество новых полезных проектов и с каждым годом государство будет усиливать это направление работы, «поскольку благополучие детей является основой устойчивого прогресса и светлого будущего нашей страны». В заключение он поздравил юных казахстанцев и всех сограждан, пожелал всем крепкого здоровья и успехов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.