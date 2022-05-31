ЧП произошло на мосту в районе спортивной базы Динамо 31 мая, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Мужчина спрыгнул с моста в Уральске Мужчина срыгнул с моста в реку Чаган примерно в 20:30. После он самостоятельно выплыл на берег. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, причины поступка выясняются. Мужчине помогли выбраться из воды сотрудники полиции. Личность устанавливается, ему примерно 25-30 лет. Другие подробности выясняются.

3fdQBQWnScg?feature=share

Мужчина спрыгнул с моста в Уральске