В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +23..+25, ночью похолодает до +8..+10. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду.

В Атырау ожидается ясная погода. Днём будет +32..+34 градусов, ночью +18..+20 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +22..+24 градусов. Ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду.

В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +29..+31 градусов, ночью опустятся до +19..+21 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.

В Казахстане сохраняется неустойчивый характер погоды - ожидаются дожди с грозами, шквал, град. Лишь на западе и северо-западе прогнозируется погода без осадков.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.