Это касается всего общественного транспорта, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 25 новых автобусов закупили для городских маршрутов Уральска Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что первого июня в честь празднования Дня защиты детей проезд в общественном транспорте (автобусы, троллейбусы и метро) для детей до 16 лет включительно будет бесплатным. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.