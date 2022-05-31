Абзал КуспанПричина номер один, это статья 91 часть 2 (предусматривает особые привилегии для первого президента Елбасы). Нурсултан Назарбаев ввёл в Конституцию такое понятие, как Елбасы, это скажем так, не юридический термин. Ладно если он был бы один. Так там ещё его близкие родственники. То есть гарантировалась неприкосновенность. Любой закон, куда попадает эта категория лиц, не подлежит изменениям. Сейчас ставится вопрос об отмене статуса Елбасы и неприкосновенности его семьи. Не отменяя данную норму, мы не можем отменить Конституционный закон о первом президенте - Елбасы.Я работал совместно с иностранными адвокатами, встречался с Акежаном Кажегельдиным (был премьером в 1994-1997 годах), он ещё до пандемии поднимал этот вопрос, что надо все законы отменить. И только после этого генеральная прокуратура и парламент могут обратиться к иностранным банкам и финансовым институтам, чтобы они выдали деньги, которые в своё время увезли коррумпированные чиновники Казахстана. Кто свои деньги просто так отдаст? Там не миллионы, а миллиарды. Всеми эти вопросами занимался Акежан Кажегельдин. В 2019 году он называл разные цифры, из этого я понял, что когда-то вывезенные деньги из страны способны покрыть весь наш нынешний долг. Если не ошибаюсь, 170 миллиардов долларов. Это очень важно. Без отмены конституционной нормы остальные вопросы просто нерешаемые.Считаю, что это необходимость. Президент свои полномочия снимает и усиливает роль парламента. Мы столько времени говорили об этом, писали и требовали. Теперь зачем этому противится? Нормальное явление. Будут сильные и яркие личности в парламенте. Ведь парламент занимается не только законотворчеством, но и такими делами как назначение ключевых должностей. Хотят ввести право избрания по одномандатным округам. То есть человек вне партии может себя выдвинуть в мажилис парламента, то это будет только на пользу. Усиление роли парламента подразумевает, что президент слагает с себя определённые полномочия. В любом случае форма правления остаётся президентской. Но то, что он передает некие полномочия парламенту, это нужно поддержать.Омбудсмен действует на протяжении 20 лет. Раньше это работало на основании только положения. У омбудсмена не было ни штата, ни управления, одним словом - ничего. Если не обидятся омбудсмены, то они существовали чисто формально. Теперь роль по защите прав уполномоченного лица по защите прав человека становится конституционным, наравне с генеральным прокурором и председателем верховного суда. То есть, он становится конституционным лицом. Это важно, и насколько мне известно, в прошлом году перед январскими событиями по предложению Токаева был издан закон. Я знаю очень много стран, где институт омбудсмена действует более открыто, лучше чем у нас. Насколько мне известно, в каждом областном центре будут открываться представители омбудсмена. Это полноценный институт, имеющий филиалы и управления. Люди, которые не нашли правду в судах и правоохранительных органах, они будут обращаться именно туда. Это дополнительный механизм и стимул для защиты прав простых граждан.Сколько лет мы об этом говорили и критиковали за это власть. Во всех цивилизованных странах существует конституционный суд, куда люди могут обратиться, если в суде человек не находит правды, он может смело подать в конституционный суд, на судью. То есть Конституционный суд будет давать оценку - на сколько соответствует решение суда, либо закон, ущемляющие права человека. Соблюдение конституционных прав граждан - это основополагающий принцип. Когда я работал в прокуратуре, для нас всегда стояло соблюдение Конституционных прав. Когда человека арестовывают или незаконно задерживают, или доставляют в отделение полиции - это нарушение Конституционных прав. Теперь этим будет заниматься специальный суд. Вот к примеру, если адвокат не согласен с мнением прокурора, вот куда ему идти? Некуда...Теперь смело могу обратиться в Конституционный суд и там будем разбираться.Всегда поддерживал такое решение, у меня много постов в социальной сети на этот счёт. Первоначально мы ввели мораторий на смертную казнь. Я ещё тогда поддержал это, теперь это предусматривается в Конституции. Человеческая жизнь бесценна. Есть такое понятие, как судебная ошибка, это было на практике в России, Украине, Белоруссии. Всем нам известен Чикатило. До того, как его поймать и осудить, знаете сколько погубили жизней? У нас ведь, когда совершается громкое преступление, перед полицией ставится задача раскрытия. Не то, что найти истинного убийцу, а нужен процент раскрываемости. Ни для кого ни секрет, что мы гоняемся за показателями. Обычно попадаются ранее судимые, алкоголики и те, за которых некому заступиться. Смертная казнь носит неисправимый характер. Чикатило не единственный пример, таких было много. Высшая мера наказания - это пожизненное заключение, которое у нас происходит не часто. Люди задаются вопросами, почему за счёт бюджета мы должны содержать их? Извините, это не так часто происходит у нас. Простой пример, пожизненно заключённый Владислав Челах. Я более чем уверен, он незаконно осуждён, и считаю, что это дело пересмотрят заново по вновь открывшимся обстоятельствам. Я занимался этим делом, анализировал, общался с его адвокатом. Я просто уверен, что на него повесили преступление. Один бедный солдат не смог такое сотворить. А если была смертная казнь, его расстреляли и ни у кого не было интереса пересматривать дела. Сейчас человек живой и у него есть шанс выйти. Трагедия произошла 28 мая 2012 года, но о ней стало известно спустя два дня. Отряд капитана Алтынбека Кереева, который нес службу на погранпосту Арканкерген, перестал выходить на связь. Прибывшие на место военные обнаружили сожжённый пост и тела расстрелянных солдат и егеря, жившего неподалеку. Единственный выживший пограничник Владислав Челах был обнаружен пятого июня. Уже седьмого июня Челах признался в убийстве своих сослуживцев. Первого октября 2012 года Владиславу Челаху предъявили обвинения в убийстве, дезертирстве, похищении оружия, краже личных вещей егеря и командира, незаконном проникновении в чужое жилище и порче имущества.В 2016 году я был участником этих событий и также выходил на митинги. Меня задерживали, допрашивали. Тогда было заведено уголовное дело. Помните, поднялась целая республика. Мы требовали одного, чтобы сельскохозяйственные земли не выдавались в частную собственность. После этих событий меня выдвинули в состав рабочей комиссии по разработке нового Земельного кодекса. Два года я работал на общественных началах в составе рабочей комиссии по внесению изменений и дополнений Земельного кодекса. Потом Назарбаев объявил мораторий на пять лет, в этом году дело должно найти свое решение. Почему не поддержать этого? К слову, в общей сложности предусматривается 36 поправок в Конституцию.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.