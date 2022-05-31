Ведь самая первая помощь в экстренной ситуации порой важнее любой последующей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Четверо мальчиков пытались переплыть реку в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Впереди жаркие летние дни, а это значит, что люди в поисках прохлады будут всё чаще выезжать к водоёмам. Во время беззаботного досуга на берегу реки отдыхающие всё чаще забывают, а порой и пренебрегают правилами безопасности А зря... Именно в такие дни спасатели чаще сообщают об очередном утонувшем человеке, среди которых, к сожалению, встречаются и несчастные случаи с детьми. Так, в минувшие выходные в Акжайыкском районе утонул 15-летний подросток. Спасатели нашли его тело спустя 15 часов. Руководитель водолазно-спасательного отдела ДЧС ЗКО Алексей Еремеев рассказал, как помочь тонущему человеку и как спасти себя в экстремальной ситуации. Главный спасатель ЗКО рассказал как помочь тонущему человеку Если вы стали очевидцем того, как на ваших глазах тонет человек, то первое, что нужно сделать - это дать себе секунду на размышление. Алексей Еремеев говорит, что есть несколько способов оказать помощь тонущему. Главный спасатель ЗКО рассказал как помочь тонущему человеку Трагедия в Акжайыкском районе - это первый в этом году случай гибели человека на воде. За аналогичный период 2021 года утонули четыре человека, среди которых один ребенок. Всего в купальный сезон прошлого года водная стихия унесла жизни 24 человек на воде, среди них восемь детей. Основной причиной гибели людей на воде является:
  • недооценка собственных сил – 12 случаев, из них 7 детей;
  • при неизвестных обстоятельствах – 9 случаев, из них 1 ребенок;
  • купание в нетрезвом состоянии – 1 случай;
  • при спасении утопающего – 2 случая.
В этом году в регионе определили 69 мест для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях. Из них постановлениями районных акиматов закреплены 19 пляжей:  в Уральске - 8 пляжей, в районе Бәйтерек - 8, в Теректинском районе - 1, в Таскалинском - 1, в Бурлинском районе – 1. По данным ДЧС ЗКО, прорабатывается вопрос по дополнительному открытию семи пляжей на территории области.