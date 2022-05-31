Чиновница всё ещё находится на больничном, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Замглавы горздрава Алматы отстранили от работы Фото: РСК Алматы Подписчики Telegram-канала Kozachkov offside сообщили, что заместителя руководителя управления общественного здоровья Алматы, которую Совет по этике рекомендовал уволить, ждёт назначение главным врачом в городской поликлинике. В акимате Алматы информацию опровергли.
- Информация о назначении Лауры Мырзагали на должность главного врача одной из поликлиник Алматы не соответствует действительности, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Четвёртого мая Совет по этике рекомендовал уволить Мырзагали после публикации в сети видео, где она кричит на сотрудницу поликлиники из-за того, что та отказывается выписывать фиктивные премии. Чиновница объясняла, что не сможет сама получить премию из-за строго выговора, который ей сделали за оформление незаконного больничного. И это не первые скандалы вокруг неё. В начале 2021 года около 20 сотрудников управления написали жалобу в агентство по делам госслужбы, обвиняя Мырзагали в несоблюдении этики госслужащего. После её прихода УОЗ покинули более 10 специалистов. При этом принять решение власти пока не могут, Мырзагали находится на больничном.