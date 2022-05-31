Фото предоставлено ДП Актюбинской области 31 мая в 12:30 на электронную почту департамента полиции Актюбинской области поступило сообщение о том, что в зданиях учебных заведений заложены взрывные устройства. На место незамедлительно выехали все экстренные службы и группа саперов. Полицейские проверили здания, эвакуировали студентов, преподаватели и техперсонал ЗКГМУ, АГУ им.Жубанова, АИЭС и АЮИ им. М.Бокенбаева. Взрывные устройства не обнаружили. Сейчас полицейские занимаются поиском лжетеррористов и авторов анонимных сообщений. Начато досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.