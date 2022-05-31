- За 2019 - 2021 годы от 59 местных жителей госпошлина в 14 млн тенге не поступила в бюджет, у 78 человек она была недостаточно уплачена (2,7 миллионов тенге), а 52 услугополучателя необоснованно освобождены от уплаты госпошлины на сумму 14,4 миллионов тенге, - сообщили в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ Антикоррупционная служба Атырауской области провела мониторинг выдачи государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) повышенного спроса и выявила крупную недостачу. Выяснилось, что жители Атырау не оплачивают государственную пошлину.Таким образом, по итогам мониторинга неуплата составляет более 31,5 миллиона тенге.