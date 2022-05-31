Главный санитарный врач Казахстана подписала постановление о мерах по предупреждению распространения COVID-19 при проведении референдума, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Референдум в Казахстане: главный санврач подписала постановление Документ утверждает алгоритм, по которому при проведении референдума необходимо обеспечить:
  • регулирование потока участников референдума, обеспечив соблюдение социального дистанцирования, не допуская их скопления;
  • в помещениях бесперебойное функционирование системы вентиляции/кондиционирования воздуха;
  • в случае отсутствия системы искусственной вентиляции воздуха проведение регулярного проветривания помещения;
  • проветривание помещения перед началом голосования и в течение дня по мере необходимости;
  • проведение влажной уборки с применением моющих средств, дезинфекции помещений и всех рабочих поверхностей перед началом голосования и в течение дня по мере необходимости.
Республиканский референдум пройдёт пятого июня. Голосование будет проходить с 7:00 до 20:00. В Уральске по вопросам его проведения запустили call-центр.