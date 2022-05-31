– У меня троё детей, каждый вечер выхожу с ними гулять. Площадь Первого президента - замечательное место для прогулок, фонтаны, просторные площадки, игровая зона, все есть. Но радости от этого мало, потому что по всей площади расположились торговцы и арендаторы « развлекаловок » . Машинки, велосипеды, паровозики, рыбалка, батуты просто заполонили место общественного отдыха, зазывают детей, манят их. А ребёнку разве объяснишь, что это денег стоит? И не нужно говорить, чтоб гуляли во дворе, это общественное место, предназначенное для семейных прогулок. А для развлечений есть специальный парк, пусть там и предлагают свои услуги, - говорит жительница Уральска София.

– Горожане не раз жаловались на назойливых торговцев, которых на площади насчитывается несколько десятков. Люди продают напитки и продукты питания, сдают в аренду самокаты, велосипеды и оказывают другие развлекательные услуга и при этом не платят налоги, занимаясь незаконной предпринимательской деятельностью. Привлекают к ней несовершеннолетних, нарушают сразу несколько статей административного кодекса, таких как, статья 505 КоАП РК «Нарушение правил благоустройства» и статья 204 «Торговля в неустановленных местах». Совместными усилиями нескольких ведомств после рейда площадь очистилась от стихийной торговли. Однако нет никаких гарантий, что завтра люди не вернутся на свои точки снова. Отдел ЖКХ и полиция предупреждают, рейды будут проводиться на постоянной основе, меры воздействия на нарушителей будут ужесточаться вплоть до штрафов и изъятия товаров и имущества, которое сдаётся в аренду уральцам за деньги, - сообщили в акимате города.

Фото предоставлено пресс-службой акима города С началом тёплых дней уральцы чаще выходят гулять на площади и в парки. Одним из излюбленных мест отдыха горожан является площадь Первого президента. Однако, по словам людей, семейная прогулка превращается сущий кошмар. При виде различных аттракционов дети начинают просить родителей прокатиться на машинках, попрыгать на батутах или купить игрушку.В отделе ЖКХ и предпринимательства сообщили, что на площади Первого президента, где развернулась стихийная торговля, проводится рейд, привлекли и полицейских. Штрафовать и конфисковывать товар у предпринимателей пока не стали, для начала решили выдать предупреждение.Сами же торговцы утверждают, что спрос рождает предложение, уральцы нуждаются в их услугах, а для них это единственный источник заработка, и они даже готовы платить налоги или аренду места. Однако в акимате ответили, что по закону торговать и оказывать услуги на улицах города запрещено, для этого существуют специализированные места.Фото предоставлено пресс-службой акима городаФото предоставлено пресс-службой акима городаФото предоставлено пресс-службой акима городаФото предоставлено пресс-службой акима города Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.