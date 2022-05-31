Астанчанин попросил министра признать дефицит сахара в стране, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». На западе Казахстана резко подорожал сахар Вопрос министру торговли и интеграции Бахыту Султанову в его блоге задал житель столицы. Он поинтересовался, какие меры принимает ведомство из-за нехватки сахара. А свой вопрос астанчанин закончил словами «большая просьба больше не говорить, что в стране нет дефицита». Бахыт Султанов ответил, что дефицит сахара обусловлен введённым запретом России на экспорт сахара.
- В рамках решения Совета ЕЭК, Казахстану предоставлено право на беспошлинный ввоз сахара белого и сахара сырца тростникового в объёме 350 тысяч тонн до 31 августа (до этого времени действует запрет РФ на поставку - прим. автора). Согласно данным АО «НК «КТЖ», на железнодорожных путях по территории Казахстана перемещаются 152 вагона с сахаром, из них 58 вагонов на месте под выгрузкой, прибытие 94 вагонов до станции назначения ожидается в течение семи суток, - написал Султанов.
30 мая в Минсельхозе сообщали, что производство сахара на отечественных заводах не прекращается, осуществляется его бесперебойная поставка в регионы, запасы продукта постоянно пополняются.