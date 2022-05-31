- Я перенёс на гипс три репродукции: две - атырауских художников – Рафаэля Слекенова «Таң» размером 83 на 105 см, Абдрашида Сыдыханова «Ұран таңба» 130 на 120 см и картину казахстанского художника-графиста Василия Тимофеева «Герой штурма рейхстага Р. Кошкарбаев» размером 60 на 54 см, - говорит живописец. - Для меня эта работа была новой, до этого я объёмные картины ещё не делал. Скорее такой работой должен заниматься скульптор, но мне очень интересно было попробовать перенести репродукцию, нарисованную маслом, в гипс. К тому же, эти картины, в первую очередь, смогут увидеть дети, лишённые зрения. Для меня это было ещё и делом чести.

Репродукцию барельефных картин для незрячих и слабовидящих детей готовит художник местного музея Елеугали Даукенов. Пока он изготовил три работы.Кстати, художник работал совместно с экспертами – атырауским дефектологом тифлопедагогом из областной специальной школы-интерната Сайрагуль Зайдоллой, занимающейся с незрячими и слабовидящими детьми, и экспертом из Алматы Касиет Омаровой, которая сама является инвалидом первой группы по зрению. Новый проект рассчитан пока для посещения небольшими экскурсиями. Кроме трёх тактильных моделей, описание 21 картины будет сопровождаться аудио дискрипцией на двух языках: казахском и русском. Атырауский специалист Сайрагуль Зайдолла также распечатала описание композиций на языке Брайля. Организаторы проекта – фонд «Дара», сообщили, что по желанию со временем галерею для незрячих людей можно расширить. Жители Атырау объёмные картины, изготовленные из гипса, смогут увидеть и ощутить уже первого июня.