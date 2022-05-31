- Я перенёс на гипс три репродукции: две - атырауских художников – Рафаэля Слекенова «Таң» размером 83 на 105 см, Абдрашида Сыдыханова «Ұран таңба» 130 на 120 см и картину казахстанского художника-графиста Василия Тимофеева «Герой штурма рейхстага Р. Кошкарбаев» размером 60 на 54 см, - говорит живописец. - Для меня эта работа была новой, до этого я объёмные картины ещё не делал. Скорее такой работой должен заниматься скульптор, но мне очень интересно было попробовать перенести репродукцию, нарисованную маслом, в гипс. К тому же, эти картины, в первую очередь, смогут увидеть дети, лишённые зрения. Для меня это было ещё и делом чести.Кстати, художник работал совместно с экспертами – атырауским дефектологом тифлопедагогом из областной специальной школы-интерната Сайрагуль Зайдоллой, занимающейся с незрячими и слабовидящими детьми, и экспертом из Алматы Касиет Омаровой, которая сама является инвалидом первой группы по зрению. Новый проект рассчитан пока для посещения небольшими экскурсиями. Кроме трёх тактильных моделей, описание 21 картины будет сопровождаться аудио дискрипцией на двух языках: казахском и русском. Атырауский специалист Сайрагуль Зайдолла также распечатала описание композиций на языке Брайля. Организаторы проекта – фонд «Дара», сообщили, что по желанию со временем галерею для незрячих людей можно расширить. Жители Атырау объёмные картины, изготовленные из гипса, смогут увидеть и ощутить уже первого июня. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА Фото автора
Вам может быть интересно
БҚО-да 447 шақырым жол жөнделмек
Бұл үшін бюджеттен 110 миллиард теңге қаражат бөлінген.
Три быстрых праздничных завтрака на 8 Марта, которые легко приготовить дома
Даже простой завтрак может создать атмосферу праздника. Главное — внимание и желание порадовать близкого человека.
Более 12 млрд тенге потратят на берегоукрепительные работы и реконструкцию канала в ЗКО
В проектах подрядчиком выступает АО «Павлодарский речной порт».
Гороскоп на 7 марта 2026 года: кому повезёт в любви, а кому стоит заняться делами
Астрологи отмечают, что во второй половине дня возможны новые перспективы и интересные встречи, поэтому не стоит отказываться от приглашений...
Похищенный скот трижды перепродали в ЗКО
В Жангалинском районе украли семь голов скота.
Қазтест сынағы 14 наурызда өтеді
Қазақ тілі бойынша білім сынағының құны 7121 теңгені құрайды.
В Уральске ожидается снег: прогноз погоды на 7 марта
Синоптики отмечают, что завтра на большей части западного Казахстана сохранится неустойчивая погода — ожидаются осадки, усиление ветра, мест...
В Уральске массово нарушают правила продажи алкоголя
За два месяца в Уральске выявили 70 нарушений при продаже алкоголя в запрещённое время.
Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 18%
Следующее плановое решение по базовой ставке Национальный банк объявит 24 апреля.