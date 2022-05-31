- Я считаю, что мы добьём до первого июля. Мы активно работаем, проводим собрания среди жителей и оказываем помощь. Мы 100% перейдём на новые формы управления, - сказал Кирикбаев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе брифинга в РСК руководитель управления жилищной политики Алматы Данияр Кирикбаев сообщил, что в мегаполисе самый крупный в стране жилищный фонд. Он насчитывает 8 879 многоквартирных жилых домов. На сегодня зарегистрировано 3 983 новых формы управления с охватом 4 294 домов. Из них 857 объединении собственников имущества и 3 126 простых товариществ. Таким образом на новую форму управления перешло 60,2% жилого фонда.Напомним, с первого июля 2022 года КСК прекращают свою деятельность, управление домом будет полностью находиться в руках собственников квартир.