– Такие мероприятия благоприятно сказываются на общем настрое осуждённых, складываются позитивные социальные связи, у заключённых появляется стимул, - говорит начальник учреждения Магнис Сабиров.

По информации пресс-службы ДУИС по ЗКО, в преддверии детского праздника в колонии Уральска максимальной безопасности провели встречу детей с их отцами. Концертную программу с конкурсами и играми организовали аниматоры праздничного агентства.На сегодня в учреждении РУ-170/3 содержатся 670 осуждённых, у которых есть дети. Руководство колонии впервые организовало подобную встречу.