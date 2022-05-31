Для этого в колонию пригласили аниматоров, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Заключенным "строгача" Уральска разрешили встретиться с детьми По информации пресс-службы ДУИС по ЗКО, в преддверии детского праздника в колонии Уральска максимальной безопасности провели встречу детей с их отцами. Концертную программу с конкурсами и играми организовали аниматоры праздничного агентства.
– Такие мероприятия благоприятно сказываются на общем настрое осуждённых, складываются позитивные социальные связи, у заключённых появляется стимул, - говорит начальник учреждения Магнис Сабиров.
На сегодня в учреждении РУ-170/3 содержатся 670 осуждённых, у которых есть дети. Руководство колонии впервые организовало подобную встречу.