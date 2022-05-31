Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алматы с рабочим визитом, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Токаев прибыл в Алматы Фото: Борт №1/Telegram Об этом сообщает телерадиокомплекс президента. Первого июня Касым-Жомарт Токаев примет участие в мероприятии, посвящённому Дню защиты детей, а также в торжественном собрании в Национальной академии наук. Также он планирует посетить ряд научно-образовательных учреждений и провести отдельные встречи. В прошлый раз глава государства приезжал в южную столицу на Наурыз. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.