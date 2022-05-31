Международный день защиты детей — международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются дети на всей планете. День защиты детей отмечается ежегодно 1 июня, учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году. Кроме того, детям посвящены Всемирный день ребёнка (20 ноября), Международный день невинных детей — жертв агрессии (4 июня) и День защиты детей Африки (16 июня). На уровне международного права основным документом является Конвенция о правах ребенка, принятая ООН 20 ноября 1989 года и ратифицированная Союзом ССР 13 июля 1990 года. Цель - напомнить детям о необходимости защищать свою жизнь, права и здоровье. В этот день по всей стране проходят культурные мероприятия и детям дарят праздничное настроение. Стоит отметить, что 2022 год президент Казахстана объявил годом детей.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Первое июня ежегодно отмечается Международный День защиты детей. Власти Уральска подготовили праздничную программу.на сцене городского парка культуры и отдыха детский городской театр «Алтын Орда» покажет сказку. Вв областном казахском драматическом театре имени Х. Букеева состоится бесплатный показ сказки «Сенімді дос». Актёры театра подготовили для детей весёлую и яркую постановку. Вв городском парке культуры и отдыха пройдет показ мультфильма «Күлтегін», а также музыкальный концерт и детский показ мод. В течение всего дня в городском парке культуры и отдыха будут организованы мастер-классы для детей по рисованию, спортивной гимнастике, брейк-дансу, а также праздничные концерты. Всостоится официальное открытие амфитеатра в сквере имени Шолохова вдоль Арбата. Запланирован концерт. В городском парке культуры и отдыха всостоится праздничный концерт.на стадионе имени П. Атояна для детей обещали организовать забег Kids run-2022, который проведут совместно с командой Uralsk Runners. Дистанции для детей в возрасте 3-4 лет – 100 метров, для детей 5-6 лет – 200 метров, для детей 7-8 лет – 400 метров, для детей 9-10 лет – 800 метров, для детей 11-12 лет – 1200 метров, для детей 13-14 лет – 1600 метров.