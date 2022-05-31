Концерты и увлекательные мероприятия пройдут в разных частях города, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Какие праздничные мероприятия пройдут в Уральске ко Дню защиты детей Иллюстративное фото из архива "МГ" Первое июня ежегодно отмечается Международный День защиты детей. Власти Уральска подготовили праздничную программу. Первого июня в 15:00 на сцене городского парка культуры и отдыха детский городской театр «Алтын Орда» покажет сказку. В 14:00 в областном казахском драматическом театре имени Х. Букеева состоится бесплатный показ сказки «Сенімді дос». Актёры театра подготовили для детей весёлую и яркую постановку. В 19:00 в городском парке культуры и отдыха пройдет показ мультфильма «Күлтегін», а также музыкальный концерт и детский показ мод. В течение всего дня в городском парке культуры и отдыха будут организованы мастер-классы для детей по рисованию, спортивной гимнастике, брейк-дансу, а также праздничные концерты. В 19:00 состоится официальное открытие амфитеатра в сквере имени Шолохова вдоль Арбата. Запланирован концерт. В городском парке культуры и отдыха в 17:00 состоится праздничный концерт. Пятого июня в 10:00 на стадионе имени П. Атояна для детей обещали организовать забег Kids run-2022, который проведут совместно с командой Uralsk Runners. Дистанции для детей в возрасте 3-4 лет – 100 метров, для детей 5-6 лет – 200 метров, для детей 7-8 лет – 400 метров, для детей 9-10 лет – 800 метров, для детей 11-12 лет – 1200 метров, для детей 13-14 лет – 1600 метров.
Международный день защиты детей — международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются дети на всей планете. День защиты детей отмечается ежегодно 1 июня, учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году. Кроме того, детям посвящены Всемирный день ребёнка (20 ноября), Международный день невинных детей — жертв агрессии (4 июня) и День защиты детей Африки (16 июня). На уровне международного права основным документом является Конвенция о правах ребенка, принятая ООН 20 ноября 1989 года и ратифицированная Союзом ССР 13 июля 1990 года. Цель - напомнить детям о необходимости защищать свою жизнь, права и здоровье. В этот день по всей стране проходят культурные мероприятия и детям дарят праздничное настроение. Стоит отметить, что 2022 год президент Казахстана объявил годом детей.
Более трех тысяч детей в Уральске примут участие в соревнованиях на День защиты детей (фото) Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.