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Социум

Полет экспериментальных беспилотников продемонстрировали в Уральске

Сегодня, 6 августа, в районе поселка Меловые горки был продемонстрирован полет четырех беспилотников, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам директора ТОО "Мир масел" Абая РЫСКАЛИЕВА, эти четыре беспилотника - экспериментальные и собраны на российском предприятии в городе Егорьевск. Сегодня на открытой местности специалисты проверяли их технические характеристики. - Беспилотники можно применять в сфере охраны государственных границ (наземных, морских шельфов), поддержания правопорядка, антитеррористических мероприятий, при чрезвычайных ситуациях и ликвидации их последствий. Такж
Анэль Кайнеденова
Полет экспериментальных беспилотников продемонстрировали в Уральске
Сегодня, 6 августа, в районе поселка Меловые горки был продемонстрирован полет четырех беспилотников, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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bespilotnik (12)
 По словам директора ТОО "Мир масел" Абая РЫСКАЛИЕВА, эти четыре беспилотника - экспериментальные и собраны на российском предприятии в городе Егорьевск. Сегодня на открытой местности специалисты проверяли их технические характеристики. - Беспилотники можно применять в сфере охраны государственных границ (наземных, морских шельфов), поддержания правопорядка, антитеррористических мероприятий, при чрезвычайных ситуациях и ликвидации их последствий. Также при их помощи можно проводить экологический мониторинг и охрану природных ресурсов, или, например, при выпасе скота, а также они могут следить за состоянием нефтепроводов, чтобы не было краж, - рассказал Абай РЫСКАЛИЕВ. Беспилотные летательные аппараты представляют собой мини-самолеты весом от 2 до 20 кг. На крупные беспилотники можно установить видеокамеры, тепловизоры и другую необходимую технику. Лететь они могут до 1000 км. Ими можно управлять при помощи пульта, а можно задать программу и машина на автопилоте сама их выполнит, что и было продемонстрировано сегодня. После всех необходимых процедур предприниматель планирует наладить массовое производство беспилотных летательных аппаратов в Уральске на базе завода "Омега". Сколько будет стоить один такой аппарат - пока неизвестно.
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 E6BTW20gcmE Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА

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