Полет экспериментальных беспилотников продемонстрировали в Уральске

Сегодня, 6 августа, в районе поселка Меловые горки был продемонстрирован полет четырех беспилотников, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам директора ТОО "Мир масел" Абая РЫСКАЛИЕВА, эти четыре беспилотника - экспериментальные и собраны на российском предприятии в городе Егорьевск. Сегодня на открытой местности специалисты проверяли их технические характеристики. - Беспилотники можно применять в сфере охраны государственных границ (наземных, морских шельфов), поддержания правопорядка, антитеррористических мероприятий, при чрезвычайных ситуациях и ликвидации их последствий. Такж