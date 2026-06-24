Тело сожгли в костре: в жестоком убийстве полицейского подозревают супругу

Сообщение о трупе поступило в дежурную часть около 15:00 23 июня.

Жуткое преступление потрясло Алматинскую область. В горах Кегенского района нашли обгоревшее тело 37-летнего сотрудника полиции. По подозрению в жестокой расправе задержана его супруга - тоже экс-сотрудница правоохранительных органов.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, страшную находку обнаружили днем 23 июня. Сообщение о трупе поступило в дежурную часть около 15:00.

Следственно-оперативная группа выехала на место. Обгоревшее тело мужчины лежало на 52-м километре трассы Кокпек-Коктал-Кеген, в районе перевала, примерно в 400 метрах вглубь горной местности.

Позже выяснилось, что погибший - действующий сотрудник управления полиции Ауэзовского района Алматы. По предварительным данным, мужчину сожгли в костре.

Под подозрение сразу же попала его супруга, которая ранее сама работала в полиции (в управлении Бостандыкского района южной столицы). Более того, у следствия появились серьезные вопросы к 14-летнему сыну семейной пары и его несовершеннолетнему другу - подростки могли стать свидетелями или соучастниками преступления.

Эта новость шокировала тех, кто знал семью. Супруги прожили в браке более 15 лет и воспитывали семерых детей. Их считали образцовой парой, про их многодетную семью коллеги не раз снимали сюжеты и писали хвалебные статьи в СМИ. Что послужило мотивом для такой жестокости, сейчас выясняют следователи.

- По факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство с особой жестокостью, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Расследование находится на особом контроле, - пояснили в ведомстве.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит суровое наказание - от 15 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения. Супруга погибшего задержана и водворена в изолятор временного содержания.