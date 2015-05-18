Полицейская машина сбила ребенка на пешеходном переходе в ЗКО

ЧП произошло в субботу, 16 мая, в обеденное время в городе Аксай ЗКО. В редакцию портала "Мой ГОРОД" пользователь прислал видео с места ДТП, на котором ясно видно, что возле пешеходного перехода по улице Советской стоит полицейская машина, а также собрались прохожие, ставшие свидетелями аварии. Как рассказали очевидцы, девочку сбила полицейская машина, когда та переходила дорогу. В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что по факту ДТП с участием водителя автомашины «ВАЗ-21214» в настоящее время проводится расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Судебно-медицинско