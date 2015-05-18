Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Полицейская машина сбила ребенка на пешеходном переходе в ЗКО

ЧП произошло в субботу, 16 мая, в обеденное время в городе Аксай ЗКО. В редакцию портала "Мой ГОРОД" пользователь прислал видео с места ДТП, на котором ясно видно, что возле пешеходного перехода по улице Советской стоит полицейская машина, а также собрались прохожие, ставшие свидетелями аварии. Как рассказали очевидцы, девочку сбила полицейская машина, когда та переходила дорогу. В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что по факту ДТП с участием водителя автомашины «ВАЗ-21214» в настоящее время проводится расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Судебно-медицинско
Дана Рахметова
Полицейская машина сбила ребенка на пешеходном переходе в ЗКО
ЧП произошло в субботу, 16 мая, в обеденное время в городе Аксай ЗКО.
dtp_aksai
dtp_aksai
 В редакцию портала "Мой ГОРОД" пользователь прислал видео с места ДТП, на котором ясно видно, что возле пешеходного перехода по улице Советской стоит полицейская машина, а также собрались прохожие, ставшие свидетелями аварии. Как рассказали очевидцы, девочку сбила полицейская машина, когда та переходила дорогу. В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что по факту ДТП с участием водителя автомашины «ВАЗ-21214» в настоящее время проводится расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Судебно-медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв. y8ETHg5yLfU Видео предоставил "МГ" пользователь сайта

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article