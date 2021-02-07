Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, чаты были созданы для обмена информацией с населением, а также для распространения данных о состоянии правопорядка, разыскиваемых преступниках. Всего в данный момент функционируют 364 чатов, в которые включили более 23 тысяч горожан. – С помощью населения, участвующего в данных чатах, в январе раскрыта кража чугунных батарей в поселке Акжар, также оказывается содействие в поисковых мероприятиях по установлению без вести пропавших граждан. К примеру, в конце 2020 года был задержан уроженец Алматинской области, который длительное время проживал в квартире многоэтажного дома при этом неоднократно совершая квартирные кражи, - сообщили в полиции. К слову, за месяц 2021 года участковыми инспекторами полиции ДП области выявлено 65 фактов предоставления квартир в наем, без регистрации в налоговых органах, более тысячи людей привлечены к ответственности за проживание без регистрации. Департамент полиции Актюбинской области призывает жителей активнее использовать имеющиеся чаты для взаимодействия с участковым в решении вопросов правопорядка, сохранности своего имущества и покоя. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.