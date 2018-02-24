Полицейские Атырау назвали время суток, когда чаще всего совершаются кражи

Основным способом проникновения грабителей в квартиры остается подбор ключей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта otyrar.kz По данным УВД г.Атырау, анализ времени суток показывает, что большая часть преступлений совершается в будние дни с 10:00 до 12:00 и составляет более 67% от общего числа краж. Меньше всего проникновений преступников в чужие квартиры зафиксирован в промежуток времени с 12:00 до 15:00, что составляет 17,4% краж. Наибольший всплеск, как правило, регистрируется в летний период и в выходные дни, когда большинство граждан отсутствуют. Основным