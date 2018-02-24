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Социум

Полицейские Атырау назвали время суток, когда чаще всего совершаются кражи

Основным способом проникновения грабителей в квартиры остается подбор ключей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта otyrar.kz По данным УВД г.Атырау, анализ времени суток показывает, что большая часть преступлений совершается в будние дни с 10:00 до 12:00 и составляет более 67% от общего числа краж. Меньше всего проникновений преступников в чужие квартиры зафиксирован в промежуток времени с 12:00 до 15:00, что составляет 17,4% краж. Наибольший всплеск, как правило, регистрируется в летний период и в выходные дни, когда большинство граждан отсутствуют. Основным
gorod
Полицейские Атырау назвали время суток, когда чаще всего совершаются кражи
Основным способом  проникновения грабителей в квартиры остается подбор ключей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта otyrar.kz По данным УВД г.Атырау, анализ времени суток показывает, что большая часть преступлений совершается в будние дни с 10:00 до 12:00 и составляет более 67% от общего числа краж. Меньше всего проникновений преступников в чужие  квартиры зафиксирован в промежуток времени  с 12:00 до 15:00, что составляет 17,4% краж. Наибольший всплеск, как правило, регистрируется в летний период и в выходные дни, когда большинство граждан отсутствуют. Основным способом проникновения в квартиры является подбор ключей - это более 30%, а в 57% краж проникновение совершается путем взлома замков или иного повреждения входной двери. - В связи с этим полиция Атырау просит принять следующие меры безопасности: установить железные двери, решетки на окна,  домофон на дверь подьезда, а также  охранно-тревожную сигнализацию, - рассказали в ДВД. За подробными разъяснениями можно обратиться в ОКОД ДВД по адресу: мкр. Нурсая, ул. Абылхайырхана, 55, по тел. 98-23-25. Ерлан ОМАРОВ  
кража квартиры воры

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