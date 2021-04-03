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Социум

Полицейские Атырау подали в суд на ЖКХ из-за плохих дорог

За неисполнение предписаний шесть должностных лиц привлечены к ответственности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, на автодорогах Мунайтпасова, Мусаева, Сарайшык, Кожакова и Ауэзова появились ямы и ухабы. Стражи порядка в 2020 году направили предписание об устранении нарушений, а также об установке дорожных знаков на пересечении автодороги Атырау-Дамба с железнодорожными путями в отдел ЖКХ. Однако те выполнять предписание торопиться не стали. Тогда полицейским пришлось обратиться в суд. – Суд вынес решение о привлечен
Арайлым Усербаева
Полицейские Атырау подали в суд на ЖКХ из-за плохих дорог
За неисполнение предписаний шесть должностных лиц привлечены к ответственности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Полицейские Атырау подали в суд на ЖКХ из-ха плохих дорог
Полицейские Атырау подали в суд на ЖКХ из-ха плохих дорог
По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, на автодорогах Мунайтпасова, Мусаева, Сарайшык, Кожакова и Ауэзова появились ямы и ухабы. Стражи порядка в 2020 году направили предписание об устранении нарушений, а также об установке дорожных знаков на пересечении автодороги Атырау-Дамба с железнодорожными путями в отдел ЖКХ. Однако те выполнять предписание торопиться не стали. Тогда полицейским пришлось обратиться в суд. – Суд вынес решение о привлечении к административной ответственности шести должностных лиц городского отдела ЖКХ. в настоящее время в отдел ЖКХ направлено еще предписание об устранении неполадок на городских дорогах. В случае невыполнения требований предписания дело будет направлено в суд, где они могут быть привлечены к ответственности по статье 462 КоАП РК "Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований", - сообщили в полиции.  Напомним, Актюбинские полицейские также подали в суд на отдел ЖКХ. Причина все та же - плохое состояние дорог. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой ДП Атырауской области  
полиция суд дороги

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