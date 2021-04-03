Полицейские Атырау подали в суд на ЖКХ из-за плохих дорог

За неисполнение предписаний шесть должностных лиц привлечены к ответственности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, на автодорогах Мунайтпасова, Мусаева, Сарайшык, Кожакова и Ауэзова появились ямы и ухабы. Стражи порядка в 2020 году направили предписание об устранении нарушений, а также об установке дорожных знаков на пересечении автодороги Атырау-Дамба с железнодорожными путями в отдел ЖКХ. Однако те выполнять предписание торопиться не стали. Тогда полицейским пришлось обратиться в суд. – Суд вынес решение о привлечен