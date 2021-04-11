Полицейские Атырау привлекли к ответственности более 35 водителей большегрузов

С 5 по 8 апреля на территории Атырауской области прошло ОПМ "Грузовой транспорт", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что работу проводили полицейские совместно с сотрудниками инспекции Комитета транспортного контроля по Атырауской области и департамента экологии. - В результате совместных мероприятий был выявлен КамАЗ, перевозивший на территории города сверх разрешенной массы груз. Водитель в соответствии с ч. 8 ст. 571 КоАП РК "Проезд крупногабаритных и (или) тяжеловесных автотранспорт