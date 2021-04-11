Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Полицейские Атырау привлекли к ответственности более 35 водителей большегрузов

С 5 по 8 апреля на территории Атырауской области прошло ОПМ "Грузовой транспорт", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что работу проводили полицейские совместно с сотрудниками инспекции Комитета транспортного контроля по Атырауской области и департамента экологии. - В результате совместных мероприятий был выявлен КамАЗ, перевозивший на территории города сверх разрешенной массы груз. Водитель в соответствии с ч. 8 ст. 571 КоАП РК "Проезд крупногабаритных и (или) тяжеловесных автотранспорт
Дана Рахметова
Полицейские Атырау привлекли к ответственности более 35 водителей большегрузов
С 5 по 8 апреля на территории Атырауской области прошло ОПМ "Грузовой транспорт", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Расширение пограничного поста &quot;Сырым&quot; в ЗКО не решило проблему скопления фур (видео)
Расширение пограничного поста &quot;Сырым&quot; в ЗКО не решило проблему скопления фур (видео)
Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что работу проводили полицейские совместно с сотрудниками инспекции Комитета транспортного контроля по Атырауской области и департамента экологии. - В результате совместных мероприятий был выявлен КамАЗ, перевозивший на территории города сверх разрешенной массы груз. Водитель  в соответствии с ч. 8 ст. 571 КоАП РК "Проезд крупногабаритных и (или) тяжеловесных автотранспортных средств с превышением одного из параметров либо отклонением от маршрута или сроков, указанных в специальном разрешении" был привлечен к административной ответственности. Кроме того, сотрудниками департамента экологии выявлен КамАЗ с превышением объемов вредных выбросов в окружающую среду, водителю которого в соответствии со статьей 334 КоАП РК "Использование автомототранспорта и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах" назначено административное наказание в виде предупреждения, - рассказали в пресс-службе полиции. С начала мероприятия выявлено более 35 различных административных правонарушений, водители привлечены к административной ответственности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
большегруз

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article