Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 28 февраля около 23.00 на пульт оператора 102 поступило сообщение о том, что мужчина пытается покончить с собой. – Позвонила 32-летняя жительница микрорайона Нурсая и сообщила, что ее гражданский муж собирается покончить жизнь самоубийством. На место были направлены сотрудники полиции. В квартире был обнаружен 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который пытался повеситься. Участковыми инспекторами полиции была проведена профилактическая разъяснительная работа, - сообщили в пресс-службе ведомства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.