Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, ОПМ "Мигрант" проводился с 15 по 19 февраля. – Полицейские области выявили и привлекли к административной ответственности 941 факт нарушения законодательства РК в сфере миграции населения. Из них административные меры приняты к 594 иностранцам, нарушившим законодательство страны в области миграции населения иностранцем или лицом без гражданства. К административной ответственности привлечены 302 человека, принимающие иностранцев и лиц без гражданства, за нарушение законодательства РК в области миграции населения и 45 граждан РК и юридических лиц, принимающих иностранную рабочую силу и трудовых иммигрантов, за нарушение законодательства, - сообщили в полиции. За нарушение миграционного законодательства принудительно из страны выдворили 54 иностранца, которые добровольно не исполняли судебные постановления о выдворении из страны. Они под контролем сотрудников были вывезены через контрольно-пропускной пункт «Жибек жолы» в Туркестанской области. По фактам организации незаконной миграции проводится досудебное расследование в отношении пяти граждан Республики Казахстан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.