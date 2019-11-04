Полицейские Атырауской области раскрыли серию краж скота

Полицейские помешали скотокрадам вывозить мясо, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Один факт был выявлен в пригороде Еркинкала в конце октября, когда ночью трое разделывали тушу коровы. Мясо вывезти скотокрадам помешали стражи порядка. При задержании изъяли вещественные доказательства: ружье, нож, четыре медицинские маски. Все скотокрады - местные жители. - Двое из них решением следственного суда уже под арестом. Признательные показания даны всего по пяти фактам краж и уже имеются в материалах досудебного расследования, возбужденного по статье 188 УК РК "Кража". - Департамент полиции