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Социум

Полицейские Атырауской области раскрыли серию краж скота

Полицейские помешали скотокрадам вывозить мясо, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Один факт был выявлен в пригороде Еркинкала в конце октября, когда ночью трое разделывали тушу коровы. Мясо вывезти скотокрадам помешали стражи порядка. При задержании изъяли вещественные доказательства: ружье, нож, четыре медицинские маски. Все скотокрады - местные жители. - Двое из них решением следственного суда уже под арестом. Признательные показания даны всего по пяти фактам краж и уже имеются в материалах досудебного расследования, возбужденного по статье 188 УК РК "Кража". - Департамент полиции
gorod
Полицейские Атырауской области раскрыли серию краж скота
Полицейские помешали скотокрадам вывозить мясо, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Один факт был выявлен в пригороде Еркинкала в конце октября, когда ночью трое разделывали тушу коровы. Мясо вывезти скотокрадам помешали стражи порядка. При задержании изъяли вещественные доказательства: ружье, нож, четыре медицинские маски. Все скотокрады - местные жители. - Двое из них решением следственного суда уже под арестом. Признательные показания даны всего по пяти фактам краж и уже имеются в материалах досудебного расследования, возбужденного по статье 188 УК РК "Кража". - Департамент полиции Атырауской области напоминает гражданам о необходимости быть бдительными и не оставлять домашний скот без присмотра, - отметили в пресс-службе ведомства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
кража Скот

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