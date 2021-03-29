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Социум

Полицейские будут штрафовать аксайцев за отсутствие паспорта и чипа у животных

Такие меры власти вынуждены ввести из-за увеличения количества бродячих животных на улицах Аксая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" На днях в районном акимате состоялось заседание, где речь шла о бродячих животных. Не секрет, что бездомные собаки и кошки в прошлом имели хозяев, которые их и выбросили на улицу. В Аксае таких «бродяг» хватает. Только с начала года в районную больницу обратилось более 20 человек пострадавших от укусов бродячих собак. Сейчас отловом бродячих животных с последующей стерилизацией и кастрацией занимается ТОО «КарачаганакПр
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Полицейские будут штрафовать аксайцев за отсутствие паспорта и чипа у животных
Такие меры власти вынуждены ввести из-за увеличения количества бродячих животных на улицах Аксая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Уральске некому отлавливать бродячих животных
В Уральске некому отлавливать бродячих животных
Иллюстративное фото из архива "МГ" На днях в районном акимате состоялось заседание, где речь шла о бродячих животных. Не секрет, что бездомные собаки и кошки в прошлом имели хозяев, которые их и выбросили на улицу. В Аксае таких «бродяг» хватает. Только с начала года в районную больницу обратилось более 20 человек пострадавших от укусов бродячих собак.  Сейчас отловом бродячих животных  с последующей стерилизацией и кастрацией занимается ТОО «КарачаганакПромСервис». После операции животные выпускаются в ареал обитания. Таким образом, гуманный метод  дает им право на жизнь без произведения потомства. Но меньше собак в городе не становится. Стало быть, их владельцы просто не считают нужным держать животных на привязи. Вот к таким-то нерадивым хозяевам и было решено применять меры. Так, по заданию акимата сотрудники полиции вместе представителями терринспекции будут совершать рейды по выявлению нарушений Правил содержания  и выгула собак и кошек на территории ЗКО (утвержденных решением  областного маслихата от 28.08. 2019 г.) и Закона РК от ветеринарии. Если окажется, что у собаки  нет паспорта (куда вносятся все данные о животном и вакцинации), нет чипа и ошейника, ее владельцу, согласно статьям 406 и 408 КоАП РК грозит штраф от 3 до 25 МРП. Что же касается массового отстрела собак в Аксае, то, по словам начальника отдела полиции Бурлинского района Даурена Утегулова, обращений по этому поводу в правоохранительные органы не было. - Да, люди писали в мессенджерах, писали эмоционально, возмущались. Но по факту никто из владельцев собак не обратился в полицию по поводу, что их питомец был убит. Стало быть, речь идет о бродячих собаках. Аксайцы писали о том, что даже видели машину, из которой производился отстрел – но при этом, ни номера машины, ни иные приметы не сообщались. И каким образом полиция должна искать этих охотников? – высказался полицейский и добавил, что хозяевам домашних питомцев нужно следить за ними, и не выпускать со двора и что уже составляются протоколы за нарушения правил содержания и выгула собак и кошек. Правда, сколько  уже составлено протоколов начальник полиции не назвал. Напомним, жители Аксая были возмущены тем, как ведется отстрел собак в городе. В соцсетях они выкладывали фото и гневные комментарии о том, что трупы собак лежат в городе, недалеко от остановок, и они вынуждены будут этим дышать. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
нарушение собаки

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