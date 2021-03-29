Полицейские будут штрафовать аксайцев за отсутствие паспорта и чипа у животных

Такие меры власти вынуждены ввести из-за увеличения количества бродячих животных на улицах Аксая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" На днях в районном акимате состоялось заседание, где речь шла о бродячих животных. Не секрет, что бездомные собаки и кошки в прошлом имели хозяев, которые их и выбросили на улицу. В Аксае таких «бродяг» хватает. Только с начала года в районную больницу обратилось более 20 человек пострадавших от укусов бродячих собак. Сейчас отловом бродячих животных с последующей стерилизацией и кастрацией занимается ТОО «КарачаганакПр