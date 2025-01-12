Полицейские и педагоги Атырау делали вид, что у них нет жилья

Подсудимая, используя свои служебные полномочия удаляла сведения о собственниках недвижимости. После чего сотрудники полиции и системы образования могли претендовать на получение квартиры.

В суде Атырау рассмотрели уголовное дело в отношении сотрудницы «Правительства для граждан». Её обвинили по статье 206 УК РК «Неправомерные уничтожение или модификация информации в отношении критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры». Женщина помогала полицейским и педагогам получить квартиры в Атырау.

Из материалов дела следует, что с 2022 по 2023 год подсудимая, используя свои служебные полномочия удаляла сведения о собственниках недвижимости. После чего сотрудники полиции и системы образования могли претендовать на получение квартир от государства.

Сама подсудимая в суде полностью признала вину. В своих показания женщина подтвердила, что используя IP-адрес и ЭЦП умышленно и из корыстных побуждений незаконно уничтожила охраняемую законом информацию, содержащуюся в информационной системе, связанной с объектами критической важной информационно-коммуникационной инфраструктуры. Кроме этого она внесла заведомо ложные данные в систему. Подсудимая отметила, что воспитывает шестерых несовершеннолетних детей и попросила не лишать её свободы.

Суд признал женщину виновной и назначил штраф в виде 738 400 тенге, а также в течение года запретил ей занимать должности, связанные с доступом к информационно-коммуникационной инфраструктуре.