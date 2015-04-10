Полицейские из Алматы допросили гея-проститута из Атырау (видео)

Один из полицейских снимает издевательский допрос на мобильный телефон. Сейчас трехминутное видео активно распространяется по мессенджеру WhatsApp. Судя по всему, действо происходит в здании участковой полиции. Молодой человек оправдывается, что он выпил, но не пьян. - Да, я снимаюсь на Абылай-хана и Ташкентской, одеваю мини-юбку, парик, вхожу в образ, - рассказывает полицейским молодой человек. – У меня есть свои клиенты, все знают про меня, - добавляет он после вопросов полицейского. Также доставленный на участок рассказал, что посещает гей-клуб на Курмангазы и добавил, что за услуги получае