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Происшествия

Полицейские из Алматы допросили гея-проститута из Атырау (видео)

Один из полицейских снимает издевательский допрос на мобильный телефон. Сейчас трехминутное видео активно распространяется по мессенджеру WhatsApp. Судя по всему, действо происходит в здании участковой полиции. Молодой человек оправдывается, что он выпил, но не пьян. - Да, я снимаюсь на Абылай-хана и Ташкентской, одеваю мини-юбку, парик, вхожу в образ, - рассказывает полицейским молодой человек. – У меня есть свои клиенты, все знают про меня, - добавляет он после вопросов полицейского. Также доставленный на участок рассказал, что посещает гей-клуб на Курмангазы и добавил, что за услуги получае
Дана Рахметова
Полицейские из Алматы допросили гея-проститута из Атырау (видео)
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Один из полицейских снимает издевательский допрос на мобильный телефон. Сейчас трехминутное видео активно распространяется по мессенджеру WhatsApp. Судя по всему, действо происходит в здании участковой полиции. Молодой человек оправдывается, что он выпил, но не пьян. - Да, я снимаюсь на Абылай-хана и Ташкентской, одеваю мини-юбку, парик, вхожу в образ, - рассказывает полицейским молодой человек. – У меня есть свои клиенты, все знают про меня, - добавляет он после вопросов полицейского. Также доставленный на участок рассказал, что посещает гей-клуб на Курмангазы и добавил, что за услуги получает 5000 тенге.  

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