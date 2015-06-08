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Социум

Полицейские освободили пенсионера с незаконной эксплуатации на зимовке в ЗКО

Иллюстративное фото с сайта www.kz.all.biz Мужчина больше шести лет подвергался трудовой эксплуатации, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и спецподразделения «Арлан» ДВД выявили факт незаконного лишения свободы 64-летнего мужчины. Выяснилось, что в течение почти 6,5 лет с января 2009 года пенсионер подвергался трудовой эксплуатации в отдаленной зимовке Бокейординского района. - Уже после его выявления потерпевший написал заявление в полицию и сообщил, что за все эти годы его труд не о
Анэль Кайнеденова
Полицейские освободили пенсионера с незаконной эксплуатации на зимовке в ЗКО
Иллюстративное фото с сайта www.kz.all.biz
Иллюстративное фото с сайта www.kz.all.biz
 Иллюстративное фото с сайта www.kz.all.biz Мужчина больше шести лет подвергался трудовой эксплуатации, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и спецподразделения «Арлан» ДВД выявили факт незаконного лишения свободы 64-летнего мужчины. Выяснилось, что в течение почти 6,5 лет с января 2009 года пенсионер подвергался трудовой эксплуатации в отдаленной зимовке Бокейординского района. - Уже после его выявления потерпевший написал заявление в полицию и сообщил, что за все эти годы его труд не оплачивался, - рассказали в ДВД. - После этого глава крестьянского хозяйства, на котором трудился пенсионер, выплатил ему зарплату за все время - 760 тысяч тенге. К слову, пострадавший - житель нашей области, и выяснилось, что родственников у него нет. Между тем в отношении главы крестьянского хозяйства начато досудебное расследование по статье 128 ч.1 УК РК - "Торговля людьми". Если его вина будет доказана, подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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