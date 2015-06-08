Полицейские освободили пенсионера с незаконной эксплуатации на зимовке в ЗКО

Иллюстративное фото с сайта www.kz.all.biz Мужчина больше шести лет подвергался трудовой эксплуатации, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и спецподразделения «Арлан» ДВД выявили факт незаконного лишения свободы 64-летнего мужчины. Выяснилось, что в течение почти 6,5 лет с января 2009 года пенсионер подвергался трудовой эксплуатации в отдаленной зимовке Бокейординского района. - Уже после его выявления потерпевший написал заявление в полицию и сообщил, что за все эти годы его труд не о