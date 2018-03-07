Полицейские разыскивают мать, бросившую новорожденного на кладбище в Уральске

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 100 УК РК - "Убийство матерью новорожденного ребенка", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности матери младенца, которого оставили вблизи кладбища в поселке Селекционный. Напомним, 5 марта около 19.00 в районе кладбища в поселке Седекционный школьники увидели в сугробе тело младенца завернутого в тряпку. Прохожий вызвал полицию на место происшествия.