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Происшествия Социум

Полицейские разыскивают мать, бросившую новорожденного на кладбище в Уральске

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 100 УК РК - "Убийство матерью новорожденного ребенка", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности матери младенца, которого оставили вблизи кладбища в поселке Селекционный. Напомним, 5 марта около 19.00 в районе кладбища в поселке Седекционный школьники увидели в сугробе тело младенца завернутого в тряпку. Прохожий вызвал полицию на место происшествия.
gorod
Полицейские разыскивают мать, бросившую новорожденного на кладбище в Уральске
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 100 УК РК - "Убийство матерью новорожденного ребенка", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности матери младенца, которого оставили вблизи кладбища в поселке Селекционный. Напомним, 5 марта около 19.00 в районе кладбища в поселке Седекционный школьники увидели в сугробе тело младенца завернутого в тряпку. Прохожий вызвал полицию на место происшествия.
кладбище

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