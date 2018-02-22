Полицейские рекомендуют жителям ЗКО подключать к домам сигнализацию

На сегодняшний день к центральному пульту наблюдения подключены 757 квартир и домов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта ndn-info.ru Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, полицейские осуществляют контроль над 118 охранными агентствами. - 8 частных охранных организаций обеспечивают охрану квартир и домов с подключением на пульт централизованного наблюдения. Там работают 23 мобильные группы быстрого реагирования. Департамент внутренних дел области осуществляет контроль над 118 субъектами охранной деятельности. В их число входит 81 частная охранная организация,