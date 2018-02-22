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Происшествия Социум

Полицейские рекомендуют жителям ЗКО подключать к домам сигнализацию

На сегодняшний день к центральному пульту наблюдения подключены 757 квартир и домов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта ndn-info.ru Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, полицейские осуществляют контроль над 118 охранными агентствами. - 8 частных охранных организаций обеспечивают охрану квартир и домов с подключением на пульт централизованного наблюдения. Там работают 23 мобильные группы быстрого реагирования. Департамент внутренних дел области осуществляет контроль над 118 субъектами охранной деятельности. В их число входит 81 частная охранная организация,
gorod
Полицейские рекомендуют жителям ЗКО подключать к домам сигнализацию
На сегодняшний день к центральному пульту наблюдения подключены 757 квартир и домов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта ndn-info.ru Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, полицейские осуществляют контроль над 118 охранными агентствами. - 8 частных охранных организаций обеспечивают охрану квартир и домов с подключением на пульт централизованного наблюдения. Там работают 23 мобильные группы быстрого реагирования. Департамент внутренних дел области осуществляет контроль над 118 субъектами охранной деятельности. В их число входит 81 частная охранная организация, 28 филиалов частных охранных организаций, а также 9 представительств, - пояснили в пресс-службе ДВД ЗКО. На сегодняшний день на пульт централизованного наблюдения подключены 757 квартир и домов. Кроме того, 23 частных дома охраняются физическими постами. - ДВД ЗКО рекомендует жителям области подключать охрану квартир и домов как самый надежный, доступный по цене вид сохранности материальных ценностей, - заявили в пресс-службе ведомства.  
квартиры

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