Мужчина арестован на 10 суток, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". "Он требует молчать во время побоев". Общественники заявили об избиении жительницы Уральска Как сообщил официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков, вчера, 5 марта, полицейские арестовали мужчину, который подозревается в избиении бывшей супруги. - Мужчина пока арестован на 10 суток по статье 139 УПК РК "Применение меры пресечения до вынесения постановления о квалификации деяния подозреваемого". По делу назначены ряд экспертиз, по итогам которых будет предъявлено окончательное обвинение, - сообщил Болатбек Белгибеков. Напомним, общественники фонда "Немолчи.kz" заявили, что мужчина регулярно избивает свою бывшую супругу. Оказалось, что это происходило в Уральске. Полицейские немедленно определили женщину с тремя детьми в кризисный центр. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.