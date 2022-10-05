Уральским полицейским выдали новую, более современную форму, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Летом прошлого года МВД презентовало новую форменную одежду для казахстанских полицейских. Первыми её в начале этого года надели столичные полицейские. Что касается стражей порядка нашего региона, то до них очередь дошла только на днях. Новой формой обеспечили в первую очередь патрульных и участковых. Остальным сотрудникам новое обмундирование будут выдавать поэтапно.
При разработке формы основной акцент сделали на создании максимально удобной и комфортной для полицейских одежды. Учли и пожелания сотрудников, несущих службу в различных климатических условиях, а также изучали мировой опыт.
Новая форма заметно отличается от прежней - сейчас она более спортивная. Здесь отсутствуют металлические элементы (жетоны, эмблемы и кокарды), даже звёзды на погонах заменены на текстильные. Основной оттенок обмундирования - тёмно-синий, присутствуют много светоотражающих элементов, чтобы в ночное время было видно сотрудников издалека.
По словам самих полицейских, новое обмундирование поможет решать оперативно-служебные задачи быстро и профессионально. В комплект входит летняя, демисезонная и зимняя одежда со светоотражающей надписью Polisia. Введён новый элемент - кроссовки и берцы.
– Новую форму мы получили неделю назад и уже по достоинству оценили её. Каждый элемент одежды выдавали по два экземпляра. Форма очень удобная, не сковывает движение, лёгкая, водонепроницаемая и ветронепродуваемая. Самое главное и важное новшество - это кроссовки. Раньше мы должны были носить туфли, в них неудобно бегать. Спортивная обувь намного удобнее и комфортнее. Мы работаем на улице, часто приходится бегать за преступниками, ходить пешком, поэтому мы уже оценили это нововведение, - говорит командир взвода батальона патрульной полиции УП Уральска Руслан Кажгалиев.
Стражи порядка отмечают, что сейчас на улицах к ним часто подходят уральцы и спрашивают о новой форме, с интересом разглядывают и даже делают комплименты.
– Раньше фуражки всё время падали, когда нам приходилось по работе бегать, кого-то догонять или задерживать. Сейчас у нас кепки, в них удобнее и они не падают. Раньше галстук тоже доставлял неудобства, сейчас его нет. Металлические элементы тоже исключили, все знаки на липучках, даже звёзды на погонах. Они тканевые, облегчённые, поэтому очень практично. Бушлаты были тяжёлыми, громоздкими, а сейчас у нас пуховики, больше похожи на гражданские, тёплые. Люди на улице с интересом разглядывают, они пока не привыкли, но говорят, что красиво, - отметил исполняющий обязанности командира взвода батальона патрульной полиции УП Уральска Мади Карабасов.
Кстати, ткань полицейской одежды на 40% состоит из хлопка. Гардероб обновлялся за счёт местного бюджета, стоимость одежды в департаменте полиции ЗКО обещали уточнить позже.
Зимняя форма одежды
Летняя форма одежды
Демисезонная форма одежды
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Фото Медета МЕДРЕСОВА
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